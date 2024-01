Criação do Hospital do Pampa e duplicação da BR 290, são demandas debatidas na reunião da Famurs em Alegrete

No município de Alegrete, ocorreu o sétimo encontro da Missão Municipalista, projeto de interiorização da Famurs na gestão presidida pelo prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi. O evento contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos municipais dos 13 municípios que compõem a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro). Ao longo do dia, foram realizados painéis com temas de interesse regional, visando abordar e discutir questões relevantes para o desenvolvimento local.

O presidente Orsi destacou a importância da Missão Municipalista em estabelecer uma aproximação entre a entidade e as associações regionais, enfatizando a relevância de ouvir os gestores municipais, compreender suas demandas e levar suas reivindicações tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal. O objetivo principal do projeto é promover não apenas o papel político da Famurs, mas também oferecer assessoramento técnico às regiões.

O deputado federal Afonso Mota, figura política influente na região, ressaltou a importância da mobilização dos prefeitos da Amfro na busca por políticas públicas que atendam às necessidades locais. No entanto, ele também apontou as limitações de recursos e investimentos nos municípios, destacando a necessidade de uma visão crítica e uma relação mais próxima entre os entes federativos.

Maher Jaber Mahmud, presidente da Amfro e prefeito de Barra do Quaraí, enfatizou a importância de a Famurs manter suas portas abertas para as associações e os municípios, destacando demandas antigas da região, como a duplicação da BR-290, a situação da faixa de fronteira, a necessidade de habitação e a criação do Hospital Universitário do Pampa.

Créditos: Ellen Renner

O prefeito de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, anfitrião do evento, destacou a ambiguidade da região, que apesar de possuir diversas riquezas, enfrenta desafios sociais significativos. Ele ressaltou a importância de políticas públicas direcionadas à região, visando potencializar seus recursos e promover seu desenvolvimento.

Durante o evento, foram abordados quatro temas prioritários identificados pelas lideranças dos municípios da Amfro: mudanças na Lei da Faixa de Fronteira, andamento das obras de duplicação da BR-290, soluções para as cheias com barragens secas e a criação do Hospital Universitário do Pampa.

No painel sobre mudanças na Lei da Faixa de Fronteira, o secretário interino do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS, Tiago Cadó, e a professora Adriana Dorfmann discutiram os desafios enfrentados pelos municípios localizados nessa região, enfatizando a necessidade de políticas públicas que favoreçam seu desenvolvimento.

Créditos: Ellen Renner

Representando o DNIT, o engenheiro Pablo May atualizou os gestores sobre o andamento das obras de duplicação da BR-290, destacando os desafios e os avanços do projeto.

O tema das barragens secas como solução para as cheias foi abordado pelo senador Luis Carlos Heinze e pelo presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Vale do Jacuí, André Sant Ana Stolaruck, que destacaram a importância dessas estruturas para prevenir desastres naturais e garantir o abastecimento de água na região.

Por fim, a criação do Hospital Universitário do Pampa foi apresentada pela diretora da Unipampa – Campus Uruguaiana, Cheila Stopiglia, que solicitou o apoio dos gestores para avançar com o projeto.

Em um ofício entregue ao presidente da Famurs, Luciano Orsi, a Amfro destacou demandas prioritárias, como a melhoria da infraestrutura viária, investimentos na saúde e habitação, e a criação do Hospital Universitário do Pampa. Essas demandas refletem as necessidades da região e buscam o apoio e a articulação da Famurs para promover o desenvolvimento local e regional.

O encontro proporcionou uma oportunidade importante para os gestores municipais da Fronteira Oeste discutirem e compartilharem suas preocupações e aspirações, reforçando a importância da colaboração entre os diferentes níveis de governo e da sociedade civil para enfrentar os desafios regionais e promover o desenvolvimento sustentável.