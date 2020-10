Detendo do regime domiciliar de Uruguaiana furta bicicleta em Alegrete

Compartilhar















Apenado em regime domiciliar de Uruguaiana foi preso pela Brigada Militar de Alegrete após furtar uma bicicleta em um prédio localizado na região Central, na rua Doutor Quintana.

O indivíduo foi preso poucas horas depois do crime. Ele já estava com a bike parcialmente desmontada e embalada. Tudo indica que o mesmo iria levá-la para a cidade de origem.

Conforme relato policial, o detento de 45 anos, entrou no prédio, provavelmente no momento em que algum morador tenha entrado ou deixado o portão aberto. Ele cortou a corrente e saiu do prédio com a bike. Desta forma, foi até um hotel na BR290, onde solicitou uma diária e realizou de forma rápida, a desmontagem da bike e a embalou. Quando a guarnição policial chegou no endereço, o apenado aguardava uma moto, possivelmente para ir até à Estação Rodoviária.

Encaminhado à Delegacia de Polícia foi determinado pelo Delegado Marcelo Arruda, prisão em flagrante. A bicicleta foi restituída ao proprietário.

Nos últimos dias houve um aumento em furtos de bicicletas na cidade. Muitas, estão sendo retiradas do interior dos prédios.