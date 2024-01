Detento com tornozeleira eletrônica é preso pelo 6º BPChq com arma e droga

Share on Email

A ação ocorreu em frente à residência do apenado, no bairro Canudos, local identificado como ponto de venda de entorpecentes, quando uma equipe do 6º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizava patrulhamento na região.

Ao ser abordado, na revista pessoal, os policiais constataram que Tieta estava portando um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos. Além disso, foram encontradas mais 13 munições do mesmo calibre e cinco munições calibre 4.0 em sua posse. A operação resultou também na apreensão de R$ 872 em dinheiro, um esmurrugador, uma porção de maconha, duas pedras de crack e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, Tieta foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi autuado em flagrante. Após prestar depoimento, o apenado seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A prisão efetuada integra a Operação Contenção, em andamento pela Brigada Militar, visando coibir atividades ilegais na região.