Rodeio 100% Beneficente mobiliza competidores da região

De 1 a 4 de fevereiro, a cidade de Quaraí será palco do 10º Rodeio 100% Beneficente, promovido pela Associação Espora Solidária. O evento, que já se consolidou na região, contará com a participação de diversos municípios vizinhos, unindo esforços em prol das instituições locais, tais como a APAE, o Lar do Idoso e o Hospital de Caridade.

A Associação Espora Solidária, liderada por Taison Pontes, é uma entidade sem fins lucrativos que, ao longo das últimas edições, já destinou aproximadamente 200 mil reais em doações para as instituições beneficiadas. O engajamento da comunidade e o sucesso do evento ao longo dos anos são reflexos do comprometimento e dedicação da organização em contribuir para causas sociais.

O lema “Ginetes que Realizam Sonhos” permeia a essência do evento, que vai além da competição e busca promover a solidariedade e a união entre os participantes. A expectativa é de que o rodeio reúna em torno de 3 mil pessoas, incluindo competidores, visitantes e apoiadores.

O evento contempla diversas atividades, desde provas campeiras até bailes e o tradicional remate. Uma das atrações mais esperadas é a etapa da gineteada do Circuito Universitário de Rodeios, destacando o talento dos competidores e a tradição do esporte.

Para os amantes do rodeio mirim, o “Frenito Kids” reserva emocionantes categorias: até 9 anos na Categoria 1 e de 10 a 14 anos na Categoria 2. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no próprio local do evento. Um convite especial é feito para que os pequenos participantes encilhem seus pingos e aproveitem o momento.

As provas de cavalos crioulos Jarau, adquiridos nos anos de 2021, 2022 e 2023, estão programadas para a quinta-feira, 01 de fevereiro, apresentando a destreza e a agilidade desses magníficos animais.

O ponto alto do evento ocorre no sábado, 03 de fevereiro, com o aguardado remate. Serão ofertadas 20 potras, 2 éguas mansas e 2 cavalos mansos.

O 10º Rodeio Beneficente em Quaraí representa não apenas uma competição tradicional, mas também uma oportunidade única de colaborar com causas nobres e fortalecer os laços comunitários. Encilha o pingo, participe e faça parte desta iniciativa que une paixão pelo rodeio e solidariedade.