Dez reais mensais, esse é o valor para tornar-se um sócio colaborador da APAE Alegrete

Compartilhar















Uma das virtudes do povo alegretense é ser solidário e, diariamente fatos, comprovam a generosidade do ser humano, quando se trata de ajudar o próximo.

A APAE é uma associação que envolve toda a comunidade e atua na prevenção e tratamento da pessoa com deficiência e para que seja possível continuar desenvolvendo desenvolvendo projetos que contribuam para melhor qualidade de vida, condições reais de inclusão social e atendimento às pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do espectro autista, é preciso contar com a ajuda de todos.

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Faça parte dessa corrente do bem!

Acompanhe o Boletim Informativo.