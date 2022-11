Dezembro deve ser marcado por pouca chuva e muito calor

Depois de alguns dias frios em novembro, o calor veio para ficar. Embora o verão só comece oficialmente no dia 21 de dezembro, a previsão do tempo para o próximo mês, desde o início, é de muito calor e chuvas irregulares, tendo em vista que o clima segue influenciado pelo fenômeno La Niña.

O clima será impactado pelo fenômeno La Ninã durante todo o verão. Isso significa que as chuvas seguirão irregulares, assim como foram em novembro, e permanecerão abaixo da média esperada para o mês. A falta de chuva, por sua vez, fará com que as temperaturas disparem. As condições garantem aos alegretenses dias quentes e, por conta da baixa umidade, bem abafados.

A previsão é de a temperatura cheguem a 40°C prevê a meteorologia da Climatempo. O tempo terá picos de temperatura. Quando os picos passarem, o calor deve amenizar, mas dias frios não voltarão tão cedo.

As chuvas, além de irregulares, devem vir em forma de temporais clássicos de verão, com pancadas, trovões e granizo. Essa é uma previsão estendida, vale para janeiro e os outros meses do verão também, já que o La Ninã só vai começar a perder efeito nos meses de outono, pontuam os meteorologistas.

O mês que acaba nesta quarta-feira (30) foi marcado pelas chuvas irregulares, causadas pelo La Niña. Segundo a Climatempo, em novembro, choveu dentro do esperado e o Estado conseguiu atingir a média climatológica.

As temperaturas variaram bastante, tendo dias quentes e frios. No Rio Grande do Sul, a maior e a menor temperatura foram, respectivamente, 0°C, em São José dos Ausentes, e 37°C, registrada no dia 16 de novembro m Quaraí.

Foto: Eduardo Silveira