Aposentado, da Assembleia de Deus, leva louvor em plena praça Getúlio Vargas

Passava das 8h, quando no interior da praça Getúlio Vargas um som de louvou contracenava com o movimento cotidiano da área central. Pessoas caminhando rápido, outros sentados nos bancos do interior da praça escutavam músicas de louvor.

Próximo a uma placa em bronze esculpida numa enorme pedra, seu Oswaldo da Silva Garcia sorvia um chimarrão ao lado de uma bicicleta motorizada com uma caixa de som amplificada no bagageiro. Seu Oswaldo é alegretense, aos 77 anos, morou por 15 anos na Serra Gaúcha.

Foi lá que começou na prática a expandir a palavra de Deus. Ele diz que é um instrumento de Jesus e leva a palavra por onde quer que esteja. Disse que precisava ajudar outras pessoas através da palavra de Deus.

E assim fez. Num hospital na cidade de Tapejara começou a visitar pacientes enfermos e em poucos dias, aqueles pacientes que ele orava se diziam aliviados.

Com a pandemia, o aposentado resolveu voltar para cidade natal. Atendeu o anseio do filho e veio para Alegrete, onde já reside há um ano e meio no bairro Sepé Tiaraju.

Na sombra de uma frondosa árvore e atrás de uma pedra com uma placa que exibe um trecho do livro dos salmos “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho”, Seu Oswaldo coloca o som alto e por ali permanece até próximo ao meio dia.

Viúvo, o alegretense jogou no Fluminense do Umbu, relembrou clássicos memoráveis contra o Santos da Toca do Leão do Inácio, seu amigo. Também se arriscou no futsal, mas disse que era muito visado e seguido suas canelas exibiam diversos hematomas.

Foi na religião que Seu Oswaldo sempre creditou momentos de paz. Membro assíduo da Assembleia de Deus, ele louva 24 horas por dia. Bastante comunicativo, conversa sobre tudo. Entre um mate e outro, revela que as pessoas gostam de passar na praça e escutar os louvores. “Tens uns que acenam, outros se escondem atrás da árvore, mas todos curtem o momento”, revela um simpático senhor bem trajado de calça e camisa social nas cores preta.

Seu Oswaldo não poupa palavras, logo me pergunta se eu li o que dizia na placa – respondo que não. Então ele vai até ela e lê: “Eu sou o caminho a verdade e a vida”, trecho do livro de João. O aposentado diz que tem o prazer em anunciar a volta de Jesus. Tem um microfone acoplado na caixa e por vezes fala palavras de Deus. Alguns param para conversar, e é aí que ele usa o dom de poder levar uma palavra de fé, otimismo e esperança.

Na quinta-feira (24), ele vai trazer uma material para limpar a placa em bronze. Disse que está muito suja, a outra parte da placa já foi roubada.

Há mais de 50 anos na Assembleia de Deus, Seu Oswaldo não pensa em parar de levar uma palavra de fé. Fica pela manhã na praça Getúlio Vargas e pelo período da tarde, vai numa praça no bairro Vera Cruz.

“As pessoas gostam de ouvir uma música boa. Eu sinto que elas se sentem bem escutando uma palavra de Deus, e essa é minha missão aqui na terra”, resume o religioso que diz que vai orar pelos alegretenses.