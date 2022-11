Seminário do Alegrete Prev lota Clube Casino

Com o salão Clube Casino lotado esta sendo realizado o Seminário do RPPS- do Alegrete Prev – fundo próprio de previdência do Município de Alegrete.

O presidente do Alegrete Prev, Dimitri Toscani, abriu o evento falando da importância de realizar um seminário como este para dar transparência aos segurados- com a garantia de aposenatadoria, depois do tanto se dedicarem ao serviço público.

Dimitri Toscani- Alegrete Prev

Carlos Santos da AGIP falou que este evento de Alegrete se assemelha a grandes eventos nacionais que tratam da previdência. Ele saudou a participação do Legislativo, aqui do Município, neste trabalho de fundo previdenciário municipal.

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, destacou o evento e disse que existem muitas indagações por parte dos servidores sobre o Fundo. Ele questionou de como será o Alegrete Prev- orgão do município ou passará a ter pessoa jurídica independente.

O Vice- prefeito e secretário de planejamento Jesse Trindade dos Santos lembrou de todos que constroem este trabalho que são servidores municipais incluindo os da Câmara, destacando a importância do serviço para garantir aposentadoria de todos que contribuiram com seu trabalho para o Município.

Vice- prefeito Jesse Trindade

O objetivo deste Seminário, conforme Dimitri Toscani, é trazer as ações e dar transparências ao que vem sendo feito no Alegrete Prev. Ele informa que vão tratar dos investimentos de 200 milhões, reforma da Previdência, situação atuarial, projeção de contribuição para que se tenha saúde financeira. Hoje, conforme ele, o Fundo tem 1.700 servidores ativos que contribuem e 1.100 aposentados que só vão contribuir para o RPPS se o que receben ultrapassar o teto do regime geral de contribuição.