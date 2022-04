Dia do Chimarrão e do Churrasco

Chimarrão: Além de símbolo da tradição, o chimarrão faz parte da herança dos índios Guaranis, sendo servido para recepcionar os visitantes de maneira acolhedora.

No preparo do chimarrão, é necessário ter os avios do mate: erva mate, cuia, bomba e água quente!

Os índios colocavam a erva em recipientes parecidos com a cuia de hoje em dia, os mesmos eram feitos de taquara (Bambu), Madeira, Chifre de boi e também com o Porongo, o mais usado nos dias atuais.

Já a bomba nada mais era do que um pedaço de taquara, com o nome de Tacuapi. Com a chegada dos europeus, que se apropriaram e aperfeiçoaram esse hábito dos índios, a bomba metálica passou a ser utilizada, bem como a cuia em outros materiais, como cerâmica e louça.

O ato de “tomar um mate” não está presente somente no Rio Grande do Sul, e sim, em todos os lugares onde há apreciadores desta bebida.

Dentre seus benefícios, o chimarrão ajuda a esquentar nosso corpo nos dias frios do inverno, é antioxidante, faz bem pro coração, digestivo, auxilia na regeneração celular, ainda é acolhedor e pode ser tomado a qualquer horário e lugar fazendo parte do lazer e diversão.

O Churrasco: Com papel importante na formação da identidade cultural gaúcha, o churrasco é uma das maiores tradições da região. Com origem em terras remotas dos pampas, a carne na brasa ao estilo do Rio Grande do Sul ganhou o resto do país.

O churrasco gaúcho nasceu em comunidades indígenas catequizadas por jesuítas, no século 17. Algumas décadas depois, tropeiros incorporaram o modo de preparo, desenvolvendo-o nas terras exploradas por eles.

A pecuária sempre foi uma das maiores riquezas do Uruguai, da Argentina e do sul do Brasil, na chamada região dos pampas, e a lida com o gado afastava os homens do campo por longos períodos de suas casas. O churrasco era uma forma mais prática de fazer uma refeição, pois tudo que era necessário para preparar a refeição estava à mão: uma boa faca afiada, uma fogueira preparada em um buraco cavado no chão (fogo de chão), um espeto de vara que podia ser preparado na hora com galhos, um generoso pedaço de carne e sal grosso.

A carne bovina era assada em estacas de madeira fincadas na terra e temperada com sal grosso e gordura. Os espetos eram cercados de lenhas que, quando queimadas, tostavam as peças.

À medida em que a pratica do churrasco foi cruzando as fronteiras do estado, a carne passou a ser elaborada de outras formas e peças tendo cada uma uma aparência e um sabor individual, de acordo com cada região. Ao longo dos anos, estabeleceu-se a cultura da construção de churrasqueiras em lares de várias partes do país.

Atualmente, carnes de vários animais são preparadas em milhares de churrascarias e residências de todo o Brasil e no mundo, e o termo churrasco virou sinônimo de confraternização.

Fonte: EFSC