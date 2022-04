Vacinação contra a gripe em crianças será na segunda-feira

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), por determinação da Secretaria Estadual de Saúde, informa que haverá antecipação da campanha de vacinação contra Influenza (gripe) e sarampo para a próxima segunda-feira, 25.

A campanha disponibilizará doses às crianças a partir de 6 meses até 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias), em todas as UBSs com sala de vacinação.

Este ano, além da vacina contra influenza, as crianças irão receber uma dose extra da vacina contra o sarampo. Desta forma, as que estiverem com a vacinação em dia, também deverão receber a dose extra contra o sarampo.

Verifique junto a sua UBS o horário de vacinação, uma vez que algumas salas de vacinas estão com horário especial para vacinação infantil contra o Covid-19, onde seguem recomendações do programa nacional de imunizações que exige sala exclusiva.