Dia do Pedagogo- os que ensinam com paixão

Neste dia 20 se comemora o Dia do Pedagogo, profesores que lidam diretamete com as crianças na educação infantil.

Mais do que contibruir com seu conhecimento para a alfabetização dos pequenos, hoje os desafios dos pedagogos são bem maiores. Todos vieram de uma pandemia prolongada e precisaram se reinventar e colocar ainda mais criatividade para envolver as crianças na sala de aula.

E atualmente, com a inclusão, esses professores precisam ensinar crianças com várias síndromes. Para isso precisam ter preparação especializada e auxiliares, porque o trabalho se torna mais exigido.

Mas quem fez essa faculdade disse que ensinar é mesmo paixão fala a Pedagoga, Claudia Oliveira.

Pedagoga em aula

Ser pedagogo nos dias atuais é saber lidar com as adversidades, com o preconceito e principalmente com as diferenças. Falo isso pois a pandemia dificultou muito o ensino- aprendizagem de nossas crianças e jovens, pois em sala de aula o pedagogo torna- se um elo poderoso de conhecimentos a ser repassado aos futuros cidadãos de nosso país. O pedagogo tem uma responsabilidade muito grande, extrapola os limites da sala de aula e abrange a família que nos tempos atuais deveria ser a base para uma boa educação. O pedagogo e a pessoa que ao ensinar aprende muito mais, dentro da sala de aula, pois as diferenças faz com que este profissional lute cada vez mais por uma educação humanizadora e de qualidade .

Alguns desses profissionais questionam que os auxiliares, às vezes, não tem preparo suficiente para ajudar os titulares, devido ao aumento de crianças com autismo e outras síndromes e isso pode prejudicar o trabalho como um todo.