Dia do Pediatra – os anjos das crianças

As crianças podem estar com febre, com dor e sem ânimo, mas elas nunca se negam ir ao seu peditra, porque sabem que eles são como anjos em suas vidas.

Neste dia 27 é o Dia do Pediatra, médico que cuida da saúde de crianças até a adolecência. Para as mães e pais eles são verdadeiros anjos de branco, quandos seus pequenos estão doentes, porque sentem segurança nesses profissionais.

Dra Marilene Campagnollo

A Dra Marilene Campagnolo, pediatra chefe da UTI Neonatal de Alegrete, serviço de referência estadual diz que hoje é uma data especial e que o trabalho de todos os colegas é importante e necessário.

Cuidar desses pequenos até mesmo de prematuros nos enche de satisfação e alegria, sinteza.

-O pediatra faz parte da família. Acompanha todo o desenvolvimento da criança desde o nascimento. Pediatra conhece a criança pelo olhar e isso é encantador. Ser pediatra é preparar o futuro, salienta Marilene Campagnolo.

Só na UTI Neo de Alegrete trabalham 8 médicos pediatras.