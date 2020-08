Direção com PP anuncia o desligamento dos CCs da atual Administração

Compartilhe









O presidente do Partido Progressista de Alegrete, Gilberto Brandolt, se manifestou sobre os CCs do Partido que estavam ou ainda estão ligados à Administração Municipal, já que o partido desfez o acordo com o MDB firmado nas eleição de 2016.

A nota diz que: “existem decisões que não são simples e, por vezes, precisam de um tempo para serem compreendidas. O Partido Progressista conseguiu, ao longo de muitos anos, conquistar a confiança de muitas pessoas e entidades de diversos setores da nossa sociedade, confiança esta alicerçada em trabalho sério e comprometido que nossos representantes realizaram na esfera administrativa. E foi ouvindo estas pessoas que as decisões foram acontecendo. Sempre utilizamos como referência o nosso eterno Prefeito Pillar, mas, além dele, o partido já esteve representado por outros nomes que sempre contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento do Alegrete. Há quatro anos formamos uma coligação vitoriosa para assumir a administração da cidade, e mesmo após perdermos nossa líder, Prefeita Cleni Paz, mantivemo-nos firmes, trabalhando e ajudando o atual Prefeito na condução dos trabalhos.

Entretanto, por esta proximidade que sempre mantivemos e porque soubemos ouvir o clamor da sociedade, chegamos a conclusão de que é muito importante disponibilizar uma alternativa a estes cidadãos que nos procuram ávidos por mudanças, principalmente frente aos inúmeros desafios que emergem a cada dia e que exigem capacidade e experiência de um grupo qualificado que nós sabemos que existe em nosso partido. Por esta razão num futuro próximo colocaremos à apreciação da comunidade uma nova proposta de governo, assim sendo, o Partido Progressista vem a público comunicar que está se afastando dos cargos que ocupa na atual administração até o dia 11/08/20.

Nossos secretários e demais colaboradores permanecerão à disposição do Sr. Prefeito para efetivar uma transição visando reduzir ao máximo os efeitos destas substituições. Gostaríamos de agradecer ao Prefeito Marcio Amaral pela confiança depositada em nosso trabalho ao longo deste período. Estamos cientes e tranqüilos de que cumprimos nossa missão. À sociedade, nos dirigimos dizendo que jamais tomaríamos qualquer decisão que não tivesse como objetivo único, o bem do nosso Município. Fizemos isso porque estamos atentos aos anseios da sociedade alegretense e por acreditar que desta forma poderemos, em breve, contribuir de forma bem mais efetiva, para a evolução do nosso Alegrete”, encerra nota.