Diretora de EMEB pede alimentos de aniversário e entrega a alunos necessitados

Em tempos de pandemia surgem inúmeras ações de solidariedade às pessoas, porque há os que entendem que devem ajudar sabendo que muitas famílias sem empregos formais sofrem, ainda mais, nesta época.

E a diretora da EMEB Lions Clube, Angela Vieiro, resolveu no seu aniversário fazet algo diferente. -Amigos e familiares que sempre lembram e dão presentes eu propus que dessem gêneros alimentícios. E a ação deu certo e muitos fizeram doação em dinheiro diz Angela.

Para a professora que dirige uma equipe no Lions Clube a maior escola municipal de Alegrete foi uma alegria fazer mais um ano de vida e poder ajudar.

Os gêneros foram distribuídos a 40, alunos mais necessitados da escola. Angela salienta a parceria dos professores e equipe gestora da EMEB e até de alguns da comunidade escolar que contribuíram.

A ideia, segundo ela é fazer com que outras pessoas façam o mesmo, já que uma das qualidades mais importante nos tempos atuais é a empatia – a capacidade de se colocar no lugar do outro.