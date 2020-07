Diretoria da LAF se reúne com o prefeito Márcio Amaral e sugere opções para o retorno do futebol em Alegrete

Compartilhe











No final da manhã desta terça-feira (28), aconteceu uma reunião no gabinete do prefeito Márcio Fonseca Amaral com a direção da Liga Alegretense de Futebol.

Os dirigentes esportivos levaram ao conhecimento do prefeito a situação das competições que estão paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com dois torneios pré-temporada interrompidos em março, a coordenação do Torneio do Palmeiras esboçou uma planilha detalhada das partidas que restam.

Na competição que reúne 10 equipes na categoria livre, com jogos que eram realizados aos domingos no Complexo do Jockey Club, falta sete partidas a serem realizadas, quartas, semi e final. Em sua 3ª edição na categoria livre a competição tem o aval da LAF.

O retorno do futebol em Alegrete não tem data definida. Em comum acordo com os desportistas o prefeito Márcio vetou a realização de jogos em campo aberto. O presidente da LAF Zamir Ahmad Maruf Mahmud, acredita que somente no final do mês setembro ou início de outubro.

“O momento não é dos melhores. A saúde de todos em primeiro lugar. Quando pudermos retornar com jogos nas quadras, o futebol também terá seu retorno”, explicou Amaral.

Com a afirmação do prefeito os jogos só poderão ser realizados no estádio municipal Farroupilha. E durante o encontro os desportistas apresentaram opções para o retorno do futebol no município.

Uma das sugestões para os jogos da categoria livre que acontece aos domingos, seria a realização de partidas com horários intervalados. Uma inicia às 15hs e outra somente às 16h30min, lembrando que os jogos tem duração de 60 minutos cada.

Outra opção foi a da realização da fase de quartas de final em dois domingos ou um jogo por noite durante a semana. Ficou decidido que os jogos no Farroupilha terão os portões fechados e exigido o cumprimento dos protocolos de saúde. Verificação da temperatura, álcool gel e uso de máscaras, exceto para os 22 jogadores em campo, árbitro e auxiliares.

O diretor técnico da Liga Valdir Knierin ressaltou que na categoria sênior especial restam 22 jogos para conclusão da 11ª edição do torneio nos “Quarentinhas”. Restando a disputa da 5ª, 6ª e 7ª rodada, onde totalizam 15 partidas. Nas quartas, semi e final serão mais sete jogos. Nos “Quarentinhas” também seguem as mesmas opções, a diferença é que os jogos são disputados aos sábados.

Também participaram da reunião a Secretaria de Educação Márcia Dorneles, diretor de esportes Roger Severo e o diretor do Estádio Farroupilha Jeferson Rosa. Uma nova reunião ficou agendada para o mês de agosto.

Júlio Cesar Santos Foto: LAF