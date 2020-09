Distanciamento controlado: continuamos na bandeira laranja, mas rumo à amarela

Compartilhe









Alegrete permanece pela 6ª vez consecutiva na área de risco médio de contagio do novo coronavírus. Na vigésima primeira rodada do Distanciamento Controlado, nenhuma das 21 regiões Covid receberam a situação de bandeira vermelha, como resultado da mensuração dos 11 indicadores do Distanciamento Controlado.

Na Região 03, o município com 18 leitos de UTI, registrava 10 pacientes internados, conforme dados processados na tarde de hoje(25). Dos 10, 6 pacientes não possui Covid-19, dois estão suspeitos e os outros dois tiveram a confirmação do vírus. Dos 10 leitos Covid-19, apenas um está ocupado. A taxa de uso dos respiradores é de 33,3%, dos 8 leitos UTI adulto, seis estão em uso.

Covid-19: socorristas estão na linha de frente e também merecem aplausos

Os 9 hospitais da região Uruguaiana somam 78 leitos pelo SUS, 50 deles estão ocupados. São 163 leitos Covid-19, com a taxa de ocupação de 9,8% (16). Dos 78 respiradores em UTI, 38 estão em uso.

Numa análise da ocupação dos leitos na região, 39 pacientes estão internados com outros problemas de saúde. Apenas seis dos 50, tiveram a confirmação de caso de coronavírus, e 5 são considerados suspeitos.