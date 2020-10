Distanciamento Controlado: região de Alegrete segue na bandeira laranja e classificação amarela é retomada no RS

Compartilhe















Pela primeira vez desde o fim de junho, o Rio Grande do Sul volta a ter regiões classificadas em bandeira amarela. A última vez que o RS havia apresentado regiões em risco epidemiológico baixo foi na oitava rodada, entre 30 de junho e 6 de julho. Na 23ª semana do modelo de Distanciamento Controlado, divulgada nesta sexta-feira (9/10), em que a região de Alegrete é mantida, pela oitava vez, na bandeira laranja.

Mesmo com a ascensão nos casos positivos na última semana e o registro de mais um óbito, Alegrete se manteve na bandeira laranja.

No último Boletim Epidemiológico de ontem à noite, Alegrete registrou sete novos casos positivos.

Ainda com 665 casos confirmados, com 582 recuperados, 67 ativos (61 em isolamento domiciliar e 6 hospitalizados) e 16 óbitos.

Foram 6.946 testes realizados, sendo 6.203 negativos, 665 positivos e 78 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 202 pessoas.

Regiões em cogestão

Das 21 regiões em bandeira laranja, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba ainda não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo – Santa Maria, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

As regiões em cogestão classificadas em bandeira laranja podem adotar regras de bandeira amarela, basta que enviem protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam).

Paralelamente aos pedidos de cogestão, o Estado aceitará pedidos de reconsideração à classificação de risco, que pode ser feito via associação regional ou pelo próprio município, exclusivamente por meio de formulário eletrônico (pelo link https://forms.gle/PyyAQ395a4e7opN39), no prazo máximo de 36 horas após a divulgação do mapa preliminar – até as 6h de domingo (11/10).

A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo, que será divulgado após análise dos recursos pelo Gabinete de Crise, na tarde de segunda-feira (12/10), por meio de notícia publicada no site do governo do Estado. A vigência das bandeiras da 23ª rodada começa à 0h de terça-feira (13/10) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (19/10).