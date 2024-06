Doenças respiratórias são maioria dos casos na UPA

Share on Email

As mudanças climáticas repentinas afetam, principalmente, a saúde respiratória das pessoas em Alegrete. Pacientes buscam as ESFs de seus territórios e a UPA quando apresentam algum sintoma e mal estar provocados por infecções respiratórias. Resfriados, gripes, sinusite e até pneumonias tem acometido pessoas no Município.

A orientação dos médicos é para as pessoas evitem ambientes fechados e com muita gente, façam a ingestão de frutas da épocas ricas em vitamina C, porque é uma época que potencializa muito vírus. É preciso se cuidar muito para evitar internação, disse a médica ada UTI Neo Natal Marilene Campagnolo.

Na UPA, diariamente, boa parte das pessoas que busca atendimento apresenta alguma sintoma respiratório.

Outra sugestão: quem estiver com alguma infecção respiratória, use máscara para evitar transmitir para outras pessoas, assim como contrair novos vírus muito comuns nesta época.