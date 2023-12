Heili, a enfermeira que mesmo aposentada dedica sua vida à saúde

Em 2005, ela ingressou na Rede Estadual de Saúde, tornando-se servidora da 10ª CRS, com sede em Alegrete, sendo responsável por ações de saúde em 11 municípios da região. Formada em Enfermagem em 1986 na antiga FACEM, antes de sua atuação na Coordenadoria Regional, fez parte da rede de saúde do município, trabalhou no Hemocentro Regional e ministrou aulas no curso de Enfermagem e Educação Física da Urcamp.

Com uma carreira de 37 anos, Heili Temp está aposentada há três, mas seu legado na área da saúde e na formação de profissionais perdura.

Concursada em 2005 como servidora do Estado, ela foi nomeada como coordenadora adjunta da 10ª CRS em 2016, e no ano seguinte assumiu como titular da Coordenadoria Regional de Saúde. Apesar de ter se aposentado em 2020, a esperança de passar mais tempo em casa com a família foi breve. Ainda no mesmo ano, foi convocada para retornar à 10ª CRS e ocupar novamente o cargo de Delegada Regional, desta vez como CC.

Ela relata que um dos maiores desafios em seus mais de 35 anos de trabalho foi durante a pandemia da COVID-19 entre 2020 e 2023. Em constante tensão, junto com sua equipe, trabalhavam incansavelmente para salvar vidas. Foi uma corrida por leitos de suporte ventilatório e leitos de UTI Covid, em meio ao aumento de casos e à luta de muitos pela vida em toda a região que lhe cabia atender. Ela menciona que foram dias difíceis, chegando em casa à noite exausta, mas sempre com a esperança redobrada de ajudar mais e mais.

O início da vacinação foi encarado como o principal desafio e esperança no enfrentamento da pandemia, conforme relata a experiente enfermeira.

Em 2024, provavelmente, ela deixará o cargo que ocupa há três anos, mesmo estando aposentada. Posso até descansar dessas atividades funcionais, mas vou aproveitar meu tempo com a família e curtir o nosso xodó, a minha neta Sofia. “Deixo um legado de amigos, dentre todos os servidores que passaram e ainda estão na Coordenação Regional de Saúde, exaltando a minha gratidão por todos neste tempo de trabalho juntos.

Heili tem um forte espírito maternal e de cuidados, sendo mãe de três filhas, das quais duas seguiram a sua profissão e também são enfermeiras. Todas são motivo de orgulho, e agora, ainda mais feliz, com a chegada da neta Sofia, que completa o nosso quinteto de mulheres na família”, fala com alegria a enfermeira alegretense.