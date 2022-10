Dois homens morrem em colisão frontal na BR 472

Condutores dos veículos não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente e ambos já haviam sido multados por esse motivo.

Por volta das 6h deste domingo (16), no km 564 da BR 472 em Uruguaiana, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo uma Fiat Strada e um Palio, os dois emplacados em Uruguaiana.

Ambos os motoristas, um homem de 63 anos e outro de 37 anos, naturais de Uruguaiana, morreram no local.

A pista está parcialmente liberada.

Um aspecto importante sobre o respeito às normas de trânsito foi que a equipe, ao identificar as vítimas, observou que as duas não faziam uso do cinto de segurança no momento e já haviam sido multadas pela própria PRF pelo não uso do dispositivo de segurança.