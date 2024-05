Mulheres de fibra e fé ensinam a enfrentar os dramas da enchente

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesse contexto, destacam-se as mulheres, mães, donas de casa e provedoras pelo sustento das famílias. São verdadeiras guerreiras que não se limitam diante de obstáculos, demonstrando que, com determinação, é possível superar as adversidades.

Durante o último domingo, a reportagem do PAT percorreu diversos pontos alagados e abrigos, entre eles o Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano, que acolhe nove famílias, sendo cinco delas compostas por mulheres. Essas mulheres, após serem obrigadas a deixar suas casas no bairro Macedo devido às inundações, viram-se diante de uma situação devastadora. A forte enxurrada destruiu tudo o que haviam conseguido salvar, deixando-as com água na cintura.

Diante desse cenário desolador, elas não hesitaram em buscar ajuda. Sem reclamações ou busca por culpados, solicitaram apenas roupas, pois haviam perdido tudo. Entre as moradoras, encontravam-se mulheres adultas, uma idosa, uma pessoa com deficiência, adolescentes e um bebê.

A solidariedade não tardou a chegar. As mulheres foram encaminhadas para o Ginásio, onde começaram a receber doações. Quatro dias depois, ao reencontrá-las, era impossível não se emocionar ao ouvi-las. Mesmo enfrentando dificuldades, mantinham o sorriso no rosto e expressavam profunda gratidão pelo auxílio recebido.

Luciele e Daniela Rios, destacaram a imensa acolhida e generosidade que receberam. Além de usufruírem das doações, organizaram-se para ajudar outras famílias em vulnerabilidade, distribuindo roupas e calçados, além de alimentos que foram para o ginásio de forma mais volumosa.

Em meio às palavras de agradecimento, Daniela emocionou-se ao destacar a importância de ser grato, mesmo diante das perdas materiais. Reconheceu a existência de situações ainda mais graves, como a perda de vidas, e expressou sua gratidão por estarem todas bem.

Essa história da Família Rios inspira a refletir sobre a importância da solidariedade e da gratidão, mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto a água baixa, as famílias começam a vislumbrar o retorno para suas casas.

Veja o relato emocionante de Daniela:

Quero em nome de toda a Família Rios agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram de alguma forma, desde aquela que por nós orou até aqueles que estão fazendo doações.

Neste momento, refletindo sobre tudo que aconteceu, só fica um aprendizado. Que devemos acima de tudo ser gratos, primeiramente a Deus que nos permitiu estar aqui, que nos protegeu, que nos amparou. Obrigado às pessoas que nos cedem os lugares que nos abrigam dos alagamentos. E sim, também aos responsáveis pelo antigo postinho, afinal, foram mais de uma década nos abrigando naquele local. Infelizmente, sabemos que não será mais possível ficarmos lá, mas queria deixar registrado nosso imenso agradecimento por todos os outros anos. Ficamos tristes pelo acontecido.

Tristes porque perdemos muita coisa, mas muito felizes por estarmos todas bem. Afinal, mais uma história que fica para relembrar cada vez que nos reunirmos. Gratidão aos amigos que sempre nos ajudam nas mudanças, ao pessoal do caminhão que muitas vezes nem almoça porque tem muitas e muitas famílias para retirar, aos voluntários, aos que cozinham, aos que trabalham incansavelmente. Aqueles que de alguma forma se colocam no lugar da gente.

Todas as vezes que vêm enchente falamos que é triste ter que sair entre outras situações, mas mesmo assim ainda temos tempo de tirar nossas coisas e ter para onde ir. Olhamos nossas cidades vizinhas e enchemos os olhos de lágrimas, porque por mais que alguma roupa ou móvel se vá, estamos sempre unidas e ficamos tristes porque por aí pessoas perderam suas vidas ou alguém que tanto amam.

Então, sejamos gratos sempre! Em seguida, a água baixa e podemos voltar para casa! Infelizmente, sabemos que não será a última. Mas temos a certeza de que podemos sempre contar com vocês. Nossa imensa gratidão Muito obrigada a todos! #FAMILIA_RIOS