Dois homens são presos por maus-tratos a animais e caça ilegal em Eldorado do Sul

Dois homens foram presos em flagrante por maus-tratos a animais, porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal , em operação realizada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (19), em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a polícia, os crimes ocorriam dentro do Parque Estadual Delta do Jacuí, local que abrange áreas de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Triunfo, Charqueadas e Eldorado do Sul.

Foram três meses de investigações com o intuito de identificar os homens apontados como caçadores de diversas espécies de animais dentro do parque. Na manhã desta segunda, a polícia também cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos.

“A gente está buscando documentar toda uma situação que já está ocorrendo há alguns meses, do pessoal que está maltratando os animais, e comercializando armas de fogo. A nossa intenção é apreender todo o material para que esse crime não seja mais cometido no parque”, destaca o delegado responsável pela investigação, Guilherme Dill.

As buscas foram acompanhadas por uma veterinária e o gestor do Parque Estadual Delta do Jacuí.

Segundo a polícia, os presos possuem grupos no Whatsapp com outros homens ainda não identificados, onde negociam armas de fogo e carnes de animais caçados. Ainda nesses grupos, os suspeitos combinam dias para efetivar as caçadas e expõem vídeos dos animais agonizando.

Os vídeos obtidos pela polícia mostram que os suspeitos atiram nos animais e não os matam, deixando eles sofrendo dentro do parque ambiental.

Foram apreendidas quatro armas de fogo ilegais (espingardas), munição, armadilhas, lanternas, roupas para caçar, celulares, carne de capivara, entre outros materiais.