Dois homens são presos por posse ilegal de arma de fogo

Dupla foi presa pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo. O crime foi afiançável em dois mil reais.

Conforme informações dos policiais, durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição estava na Avenida Caverá quando percebeu um Fusca em atitude suspeita.

Ao ser abordado os policiais constataram que o condutor estava com CNH cassada e o carro com os documentos vencidos. Também foi identicado no bolso de um dos caronas, vulgo Chalita, de 32 anos, oito munições calibre 22. Quando foi indagado sobre a arma, comentou que estava no banco de trás.

Ele e outro indivíduo de 35 anos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para realizar o flagrante.

Se não realizassem o pagamento da fiança seriam encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

A arma, um espingarda calibre 22 e as munições foram apreendidas.