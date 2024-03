Domingo de Ramos mobiliza fiéis e abre a programação da Semana Santa

No domingo (24), Alegrete deu início às celebrações da Semana Santa com a tradicional comemoração do Domingo de Ramos na imponente Igreja Matriz. Este evento marcante na liturgia católica é um momento de profunda reflexão e renovação espiritual, que recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, há mais de dois mil anos.

Fiéis de todas as idades reuniram-se na igreja, carregando consigo ramos de oliveiras e palmeiras, em alusão à passagem bíblica em que o povo simples acolheu Jesus, estendendo mantos e folhagens em seu caminho.

Ao longo do dia, duas cerimônias foram realizadas, uma pela manhã e outra à noite, ambas conduzidas pelo Padre Pedro Navarro. Com uma palavra serena, o religioso conduziu os presentes em uma profunda reflexão sobre o significado do Domingo de Ramos e o início da Semana Santa. Em sua homilia, Padre Navarro exortou a comunidade a viver com intensidade esse período de fé e renovação espiritual, convidando cada um a mergulhar no profundo significado dos eventos que são lembrados e celebrados nesta época do ano.

Durante a liturgia, os fiéis tiveram seus ramos abençoados, um gesto simbólico que remete à proteção divina e à bênção sobre suas vidas. Esse momento de comunhão e espiritualidade fortaleceu os laços entre os presentes, reafirmando a importância da fé e da comunidade na vida de cada um.

Além da celebração na Igreja Matriz, outras paróquias de Alegrete também se preparam para vivenciar intensamente os ritos da Semana Santa.

Para muitos, a Semana Santa é um período de profunda introspecção e renovação espiritual, uma oportunidade para revisitar os ensinamentos de Jesus Cristo e reafirmar o compromisso com os valores cristãos. Em meio às agitações do mundo moderno, esses momentos de recolhimento e reflexão ganham uma importância ainda maior, oferecendo um refúgio de paz e serenidade para os corações que buscam alento e esperança.