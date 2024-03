Rio Ibirapuitã registra queda para 6,90 metros

O número de famílias desabrigadas alcançou 27, com um total de 75 pessoas. Além disso, 22 famílias foram desalojadas, somando 59 pessoas que precisaram deixar suas residências temporariamente, o que representa 134 pessoas e 49 famílias.

Os bairros mais afetados foram Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar, onde os impactos das enchentes foram mais intensos, exigindo a atenção especial das equipes de resgate e assistência.

Para atender às necessidades emergenciais, foram ativados abrigos no Ginásio IEE Oswaldo Aranha e no Posto do Bairro Macedo, que estão recebendo e prestando suporte às famílias desabrigadas e desalojadas.

A Defesa Civil informou também que, considerando a tendência de declínio do nível do rio Ibirapuitã e a ausência de previsões de chuvas para os próximos dias, serão iniciadas operações de auxílio ao retorno das famílias às suas residências, com o apoio do Exército Brasileiro e da Secretaria de Infraestrutura.

Para mais informações e assistência, a população pode entrar em contato pelos números (55) 3120 1065 e (55) 991589544.