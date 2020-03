Doutor Sebastian, o médico uruguaio que comoveu Passo Novo na sua despedida

Praticar a medicina é uma atividade difícil. É um estudo que nunca cessa. Uma dedicação que nunca acaba. Um amor que não tem medidas. É algo que os profissionais se dedicam a vida inteira e nunca sabem se é o suficiente, porque estão sempre aprendendo. Um médico tem o dever de salvar vidas, portanto qualquer coisa que ele faça é muito relevante na vida da pessoas. Este profissional coloca a vida dos outros em primeiro lugar. E alguns se destacam e ganham um carinho inesperado dos pacientes. Com o fim do Programa Mais Médico, Dr Sebastian Esteves Finozzi, deixou de atender a ESF do Passo Novo.

Mas ele foi surpreendido com uma festa no último sábado(29). Uma despedida que emocionou a todos. A ideia surgiu de uma das Agente de saúde, Rose Pujol, que trabalha na ESF do Passo Novo. Ela criou um grupo no WhatsApp e adicionou o maior número de pessoas possíveis e, a partir daí foram surgindo ideias e o resultado foi uma bela festa com aproximadamente 200 pessoas. Cada um levou o que podia: carnes, saladas e sobremesa.

Para o médico não suspeitar, Rose simulou uma festa para comemorar o aniversário de casamento e Dr Sebastian e a família eram convidados. Desta forma, ele foi pego totalmente de surpresa – relata uma das moradores da localidade, Jacieli Dorneles.

Além do jantar, muitas pessoas fizeram algumas declarações para homenageá-lo e demonstrar o quanto ele foi importante para a comunidade do Passo Novo, durante os seis anos que esteve à frente da ESF. Foram passados vídeos e mensagens.

“Hoje nos despedimos do querido Dr. Sebastian, uma pessoa iluminada que marcou sua história na nossa Vila de Passo Novo. Mas o que nos alegra é que ele estará em outros locais prestando seu serviço e ajudando muitas outras famílias. Cremos que por aí iremos nos encontrar ou quem sabe um dia ele retorne. Porém, hoje, toda a comunidade está sentindo muito por saber que ele não vai mais fazer parte da ESF. Perdemos o nosso excelente profissional (humano, prestativo, atencioso e mais mil qualidades). Neste momento, nossa comunidade diz até breve. Ele é nota 1000 pois sempre fez a diferença. Sabe quando o médico do “postinho” liga para a casa do paciente para saber se está bem, se fez os exames, dando uma “passadinha” no hospital para visitar paciente?

Ah! Teve uma vez que um paciente foi levado às pressas da ESF para a Upa, no final do expediente ele foi na casa da pessoa pegou roupas e foi levar lá no hospital. Esses são apenas alguns de tantos episódios que marcaram nossas vidas. Como não AMAR? Muito obrigada por tudo Dr Sebastian” – declarou Jacieli Garcia Dorneles.

Adrieli Prestes comenta que só tem a agradecer a todos da Unidade de Saúde. Ela destaca que são atenciosos, educados e pessoas maravilhosas. “Porém, o Dr. Sebastian além de ótimo profissional é um ser humano incrível. Muito obrigada por tudo que fez por mim e pelos meus filhos. Boa sorte nesta nova etapa de sua vida, sejas muito feliz .

“Para a comunidade foi um privilégio ter um profissional como o senhor.Particularmente lhe agradeço pela sua dedicação em relação ao meu pai e meu irmão .Todas as vezes que precisamos da sua ajuda fomos bem atendidos. E quando eu precisei, o senhor e a dona Martinha me ajudaram muito.” – falou Alice da Luz.

Em outro depoimento em relação ao médico, Joice Hoffmann, cita que ele terá sua eterna gratidão por ser uma pessoa maravilhosa, ter cruzado o caminho dos moradores do Passo Novo. “Que chuvas de bênçãos cubra sua vida e de seus familiares”.

Já outra moradora comenta que o médico foi incansável para diagnosticar um problema de saúde de um familiar. “Um médico excelente. Se não fosse ele, Giselle não estaria aqui. Me sinto agradecida a esse grande profissional” – Alizeber Carvalho.

Já, Luiz Guilherme Franco agradece ao Dr Sebastian por tudo que o médico fez por ele e pela sua família. ” Somos muito grato, vai nos fazer falta, mas peço a Deus que abençoe sua caminhada, sua nova jornada. Obrigado mesmo e receba nosso abraço(meu, do meu pai e da minha mãe), Até breve!

Pessoa maravilhosa. Não há palavras para agradecer, mas Deus vai sempre recompensá-lo por toda dedicação. E agora, para ele, vida nova com muitas bênçãos. Obrigado Dr Sebastião – completou Valmir Ribeiro.

Catita Vargas não deixa de expressar seu carinho. Ela não reside no Passo Novo, mas reconhece todo carinho e atenção que o médico sempre teve com seus netos.”Que Jesus na sua infinita bondade dê a você as mais copiosas bênçãos do céu. Tudo se resume em uma palavra: Gratidão”.

Para finalizar os depoimentos dos pacientes, Marcelo sintetizou: “tu mora no meu coração Dr Sebastian, no momento difícil, tu foi especial. Obrigado por tudo.

Depois de todas as declarações, o médico não poderia deixar de dar o seu depoimento. Muito comovido com todo carinho descreveu.

“Estou muito emocionado com tudo isso. Quando me formei em Enfermagem decidi que iria fazer medicina, porém, teria que ir para outro país, recebi o total apoio da minha família e fui. Assim que me formei, ingressei no Mais Médicos, fui nomeado para Alegrete e escolhi o Passo Novo. Pra mim, foi desafiador pois eu era sozinho em um lugar desconhecido, mas fui bem acolhido. Quem ganhou não foi Passo Novo por eu ter vindo. Quem ganhou fui eu por conhecer cada um de vocês. Em um determinado momento, destes 6 anos, recebi proposta para atender em Alegrete, mas não aceitei, eu queria terminar meu contrato aqui, nesta comunidade. Amo todos vocês e jamais vou esquecer cada um. Amo vocês! Sempre que eu puder, virei até a vila ver às pessoas que hoje, considero meus amigos.” – finalizou.

Os pais do médico também estavam no local e se emocionaram muito. Depois ele deixou uma mensagem muito carinhosa no grupo da comunidade, onde, com a voz embargada acrescenta que deixou de ser o médico da ESF, mas jamais vai deixar de ser o amigo. Agradece inúmeras vezes pela recepção, carinho e amor.

Dr Sebastian, que é de Salto no Uruguai, chegou na ESF do Passo Novo em março de 2014. No início o contrato do Programa era de três anos, mas ele renovou para mais três, totalizando, seis anos. Durante este período constituiu família, casou-se com Roseane Romero e tem dois filhos Sarah e Camilo.

A partir de agora, o clínico geral vai atender diariamente, pela manhã, na Ergomed e à tarde no ambulatório da Santa Casa. Pela parte da manhã, também, vai tirar alguns plantões na UPA nos finais de semana.