DRACO prende dono de empresa de vigilância que extorquia o próprio cliente

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta segunda-feira (30/01), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO – de Uruguaiana, coordenada pelo Delegado Nilson de Carvalho, no contexto da Operação Pulso Forte, deflagrou a Operação Raposa no Galinheiro, prendendo dono de empresa de vigilância que extorquia o próprio cliente, além de cumprir quatro mandados de busca e apreensão no Município.

A investigação da DRACO iniciou dia 21/01, após a vítima procurar a Polícia Civil e relatar que estava sendo extorquida por alguém que, sob ameaças, inclusive de morte, exigia o pagamento de 50 mil reais. Para atemorizar a vítima, o criminoso detalhou a rotina dela e enviou fotos que mostravam a residência da vítima e de seus familiares, seu local de trabalho e também o veículo dela sendo seguido.

Imediatamente, a DRACO realizou diligências investigatórias e conseguiu identificar que o autor da extorsão era o dono de uma empresa de vigilância patrimonial que prestava serviços para a própria vítima no local de trabalho desta e em outros imóveis. Um dos locais em que a empresa de vigilância prestava serviços era numa transportadora internacional de cargas que atua em Uruguaiana.

A investigação conseguiu demonstrar que o dono da empresa de vigilância se utilizava das câmeras de monitoramento instaladas nos imóveis que deveria proteger e das informações prestadas pelo próprio cliente para identificar a rotina da vítima e de sua família e, então, usar esse conhecimento para ameaças e extorquir valores.

Diante de todos esses elementos obtidos pelos policiais civis da DRACO, o Delegado Nilson de Carvalho representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do dono da empresa de vigilância e por mandados de busca e apreensão em diversos locais vinculados ao investigado. Além disso, considerando que a empresa de vigilância estava sendo utilizada como instrumento para obter informações do próprio cliente e posterior prática de crime, houve pedido de suspensão de todas as suas atividades. Todos os pedidos foram deferidos pela 2ª Vara Criminal de Uruguaiana.

Assim, nesta manhã foi cumprida a ordem de prisão preventiva do investigado, apreendido seu automóvel e uma motocicleta e, na sequência, cumpridos os mandados de busca e apreensão na casa do investigado e na sua empresa de vigilância, localizadas no bairro Cidade Alegria, além de outro mandado de busca no Bairro COHAB II.

Na empresa de vigilância foram apreendidos coletes, bonés e toucas da empresa de vigilância, além de radiocomunicadores, câmeras de monitoramento, dentro outros itens, além de uma pistola, calibre 9 mm. e 14 munições, razão pela qual o investigado vai responder ainda por posse ilegal de arma de fogo. A ação contou com apoio do efetivo da Operação Fronteira.

O homem preso, dono da empresa de vigilância, possui 52 anos, já cumpriu pena por dois homicídios e possui antecedentes criminais por outro homicídio tentado, roubo, lesões corporais, ameaças e receptação.

Após cumpridas as exigências legais, o preso foi encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana. As investigações prosseguem para apurar se há mais pessoas envolvidas no crime e se outros clientes da empresa de segurança foram vítimas de extorsão.

Fonte:

POLÍCIA CIVIL/DPI

4ª DPRI/DRACO-URUGUAIANA