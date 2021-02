Drive Thru de recicláveis teve adesão de moradores e comerciantes da Zona Leste

Compartilhe















Durante a sexta-feira (19), a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu na Zona Leste, um “Drive Thru de Recicláveis” para que moradores pudessem fazer o descarte de materiais recicláveis sem sair do carro. A ação aconteceu em um ponto de coleta montado na Zeladoria do Município ao lado da Unipampa.

Na ocasião, servidores da Secretaria de Meio Ambiente também distribuíram material informativo sobre o Programa Municipal de Coleta Seletiva. Os comerciantes locais também receberam informativos, segundo a secretária de Meio Ambiente Gabriela Segabinazzi “os comerciantes locais, que possuem estabelecimentos próximos de onde serão colocados os containers, foram muito receptivos dizendo que divulgarão aos seus clientes a forma correta de selecionar e depositar os resíduos, ajudando assim a ampliar a coleta seletiva”.

A coleta seletiva será implantada a partir do dia 01 de março na Av. Ibicuí e na Av. República Rio Grandense, onde ocorrerá nas segundas, quartas e sextas e na Av. Tiaraju e no bairro Capão do Angico nas terças, quintas e sábados, ambas a partir das 13h. Nessas vias serão disponibilizados coletores de resíduos secos e orgânicos, assim para realizar o descarte dos resíduos a população deve organizá-los em recipientes, sacolas ou embalagens e descartá-los o mais próximo possível do horário de coleta.

