Drive thru Rural, no Durasnal, compensou as restrições da pandemia na semana da criança

Paradão de Alegrete, Drive thru Rural. Quem disse que os alunos do Polo do Durasnal não iriam festejar o dia das crianças?

A professora Denise Machado teve a ideia e, com autorização da diretora compartilhou com as demais colegas dos anos iniciais. O propósito de fazer a alegria da criançada com os devidos cuidados e todas as medidas de prevenção foi explanado entre todas.

A ação que já vem sendo realizada por outros educandários e outras pessoas, virou uma grande oportunidade, neste período de pandemia, o Drive thru.

As demais professoras toparam na hora e há mais ou menos 10 dias começaram a se organizar para proporcionar a alegria aos seus alunos. Durante uma semana enviaram convites às crianças e as regras para o encontro. Todos os cuidados de prevenção foram tomados.

As professoras aproveitaram o dia de levar aulas impressas para os alunos, como têm feito todos os meses, visto que a internet na Zona Rural é precária e muitos alunos não possuem acesso às redes sociais e esta foi a alternativa encontrada. “Todos os meses somente os pais ou responsáveis foram à escola pegar o material” – comentou uma das professoras.

O objetivo foi não deixar essa data tão especial passar sem uma homenagem aos alunos que também estão sentindo falta deste “afago”, pois a rotina mudou completamente desde de março. Todos os anos a Escola sempre programou junto às docentes uma festinha para os alunos. “Para comemorar o Dia das Crianças, neste ano, a opção foi uma Drive thru e a proposta foi muito bem aceita por todos.

O trabalho foi realizado pelas professoras da Educação Infantil ( Ana Luiza Duarte), 1° e 2° anos (Ângela Santos), 3° ANO (Denise Machado), 4° ANO (Nara Aurélio ) é 5° Ano ( Cristina Gonçalves). ” Tudo foi coordenado junto à equipe gestora da escola e sob a direção da professora Anna Peres. “Tornar este período em que as crianças estão afastadas da escola, por motivo da pandemia da COVID-19, um pouco mais alegre, foi recompensador ao ver a alegria e o carinho de todas” – citou a docente.