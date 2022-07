Drive Thru solidário arrecada agasalhos no calçadão

A Campanha do Agasalho 2022 realizou no dia 9, das 8h às 12h, no Calçadão de Alegrete, mais um Drive Thru Solidário, com arrecadação de roupas e alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A ação foi da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, em parceria com a Defesa Civil.

De acordo com a Secretária de Assistência Social, Iara Caferatti, a arrecadação durante as 4h na manhã de sábado, foi muito positiva. Ela acrescentou, ainda, que o apoio de empresas e entidades, assim como, do Exército Brasileiro que repassou 4.181 peças de roupas, está sendo fundamental neste ano.

Iara acrescentou que Alegrete também está com uma boa arrecadação, mas inferior a outros anos, além disso, a demanda aumentou muito neste inverno. A Campanha do Agasalho, em Alegrete, foi lançada no final de maio e vai até o final deste mês.

Este ano, o foco também é na qualidade das doações e na velocidade da entrega. Em várias edições anteriores da campanha, muitas roupas acabavam não sendo úteis para o inverno, como vestuário de verão ou peças que já não há como restaurá-las. Muitas são utilizadas para a fabricação de acolchoados, confeccionados pelas alunas e voluntárias do Centro de Fortalecimento de Vínculos – serviço da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social da Prefeitura.

A maior necessidade é de roupas mais quentes e cobertores , porque o frio é intenso e muitas pessoas precisam desse nosso calor humano, lembra a Secretária.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, também, distribui mais de 300 marmitas diariamente para pessoas e famílias em maior vulnerabilidade social, atendendo os CRAS, a Casa de Passagem e cooperativas de catadores, pela Cozinha Comunitária.