Populares, BM e Guarda Municipal salvam homem na Ponte Borges de Medeiros

Mais uma ação heroica, que ocorreu na Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete, salvou a vida de um homem.

De acordo com a Brigada Militar e a Guarda Municipal, populares visualizaram um indivíduo, de 35 anos, próximo à guarda da ponte e entenderam que ele estava com problemas e, rapidamente, se aproximaram e iniciaram diálogo.

A Guarda Municipal e a Brigada Militar foram acionadas e chegaram rápido no local.

Enquanto os populares e os policiais militares retiravam o homem da ponte, o guarda municipal coordenava o trânsito.

Com sintomas leves de embriaguez, o indivíduo falou aos PMs que está passando por problemas pessoais e já tinha sido atendido há três dias na UPA em decorrência de situações relacionadas ao emocional.

Muito abalado, o trabalhador aceitou entrar na viatura da Brigada Militar e foi levado à UPA, onde permaneceu em observação.

Essa foi mais uma ação que demonstrou a empatia e o acolhimento dos heróis anonimos.

Importante: as pessoas perceberam que ele demonstrava instabilidade emocional e o desejo de tirar a própria vida. Portanto necessário, também, o encaminhamento para profissionais da área de saúde como: psicólogos e psiquiatras.

Depressão

A depressão se tornou o verdadeiro mal do século, e isso se reflete numa sociedade que não se sente, em alguns casos, preparada para debater sobre o assunto, e, por vezes, lança um olhar carregado de preconceito por aqueles que possuem a doença.

O PAT tem a política de publicar informações sobre o tema relacionado ao suicídio e/ou depressão, assim como, salvamentos quando ocorrem situações de que alguém tenta algo contra si, em locais públicos e, na maioria das vezes, causam mobilização social, dos órgãos da segurança ou das equipes de saúde do município de Alegrete. Grande parte dos resgates ocorre em ações conjuntas.

Isso porque são temas debatido com muito cuidado e .com entrevistas de profissionais da saúde, sendo psicólogos, psiquiatras e outras redes de apoio, como o Samu Mental e o CVV , aqui, através do Núcleo de Apoio a Vida de Alegrete – Naviale.

O silêncio, porém, camufla outro problema: a falta de conhecimento sobre o que, de fato, pode levar as pessoas à depressão e situações extremas .