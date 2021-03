Drive Thru solidário: “doe sem sair do carro” para ajudar Santa Casa, UPA e famílias necessitadas

Compartilhe















Na próxima quarta-feira (31), a comunidade alegretense terá mais uma oportunidade de mostrar solidariedade nas horas mais difíceis.

O drive thru “Doe Sem Sair do Carro” vai arrecadar alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e fraldas geriátricas em prol das famílias mais necessitadas, UPA e Santa Casa de Caridade.

Acadêmicos e colaboradores da UNOPAR Alegrete irão montar a atividade em frente à universidade na Rua Demétrio Ribeiro, 283, das 14h até às 19h.

A Coordenadora Pedagógica, Carlen da Fontoura juntamente à acadêmica Mitieli Fernandes, do curso de Ciências Contábeis idealizaram o Drive Thru solidário em benefício da Santa Casa , UPA e famílias mais necessitadas.

“Pensando em nos solidarizarmos nesse momento difícil de pandemia que vivemos, queremos arrecadar materiais

de higiene pessoal, fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis”, destacou a coordenadora.

“Pela segurança de todos e respeitando as medidas preventivas ao contágio do coronavírus, idealizamos o drive thru,em que a pessoa faz a doação sem sair do carro, de uma forma segura e rápida”, explicou a acadêmica.

A comunidade está convidada a participar dessa atividade no próximo dia 31, das 14h às 19h, em frente à Unopar na Demétrio Ribeiro 283.

“Aproveitamos para realizar essa ação solidária na Semana Santa, também, consideramos o significado dessa data para que não percamos a esperança e que todos os bons sentimentos sejam renovados com a Páscoa”, explicou Carlen da Fontoura.

