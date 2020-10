Droga provoca violência doméstica entre pais e filho

Jovem, dependente químico, agride o pai e mãe tem que intervir. Todos ficaram com lesões.

Segundo ocorrência policial, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Zona Sul da cidade em razão de um desentendimento familiar. No endereço, os policiais fizeram contato com a proprietária da casa. Ela disse que o filho, que é usuário de drogas, teria partido pra cima do pai.

A mulher teve que intervir e defender o esposo, momento em que ocorreram lesões em todos, pois ela acabou ferindo o filho no pescoço.

A mãe deixou claro que o filho não a agrediu diretamente, já solicitou a sua internação e não quis representar contra ele.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e realizou o registro na tarde de sábado (24).