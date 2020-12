Duas linhas do transporte coletivo vão atender até mais tarde em Alegrete

Duas linhas de transporte coletivo da empresa Fronteira Oeste vão ter seu horário estendido aqui na cidade. As linhas Dr Romário x Vera Cruz vão atender aos usuários até às 20h 30minutos. Já a linha Vila Nova x Piola vai até às 21h a partir deste dia 3.

Todas as demais seis linhas do transporte coletivo de Alegrete vão permanecer no mesmo horário, de acordo com Ana Vezzaro, responsável pela empresa Fronteira Oeste, em Alegrete.

A linha Ibirapuitã/ Prado/ Polivalente inicia seu itinerário às 6h 15 terminando às 19h 19minutos

Terminal /Nova Brasília inicia às 6h 36min e termina as 19h 28min.

João XXIII/Medianeira inicia às 7h e termina às 19h 30min.

Prado/ Santa Casa inicia às 6h 30min às 19h 30min.

Vera Cruz /Santos Dumont e inicia às 6h30min às 19h 29min.

Favila/ Terminal das 6h 40min. às 19h 38min.

Vera Soares Pedroso