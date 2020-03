Duas mulheres, uma de 23 e outra de 41 anos são os dois casos suspeitos em Alegrete

Desde que foi anunciado que Alegrete tem dois casos suspeitos do Covid-19, muitas especulações surgiram. Até mesmo para minimizar muitas fake news e suposições infundadas que só provocam temor e apontam pessoas que não apresentam sintomas da doença, a reportagem apurou junto a autoridades sanitárias quem são as pessoas que estão em isolamento domiciliar no Município.

O primeiro é de uma jovem de 23 anos que apresenta sintomas que se encaixam no coronavírus. Ela está com esses sintomas desde o dia 6 de março e só comunicou às autoridades agora, na terça-feira, dia 17. Num primeiro momento, teria dito que esteve em Montevidéu, mas admitiu que, na verdade, teria ido ao Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Lá ela teve contatos com pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O outro caso, uma mulher de 41 anos, esposa de militar teve contato com uma pessoa de São Paulo no trabalho. Ela apresentou os sintomas ontem e no mesmo dia teve coletado material para exame.

Os dois casos estão em isolamento domiciliar e aguardam o resultado dos exames ainda sem data para chegar ao Município.