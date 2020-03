Bagé tem dois casos de coronavírus confirmados. A informação foi divulgada pela prefeitura. O prefeito Divaldo Lara, do PTB, está reunido com o secretário de saúde Mário Mena Kalil e coordenador regional de Saúde, Ricardo Nechi.

Pronunciamento oficial deve ser feito em breve. Esses são os casos confirmados mais próximos do Município de Alegrete.

Fonte: Jornal Minuano Bagé