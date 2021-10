Dupla Grenal: saiba quem são os adversários e os horários dos jogos de Grêmio e Inter hoje à noite

Sem o volante Villasanti, convocado para a seleção paraguaia, é provável que Felipão comece com Lucas Silva. Já Capaz, que teve uma boa atuação contra o Sport no último domingo, poderá ser surpresa. Caso inicie a partida, quem deverá ser sacado do time é o Alisson.

No momento, o tricolor está na 18ª posição com 22 pontos, a 2 do Santos, primeiro clube fora do Z4. Caso vença e, contando com um tropeço da equipe paulista, deixará a zona de rebaixamento. Por outro lado, se não obter um bom resultado, demissões deverão acontecer. Um dos nomes mais pressionados neste péssimo momento do imortal é o vice de futebol Marcos Hermann. Além dele, quem começa a correr riscos no cargo é o técnico Felipão. O Grêmio vem de duas derrotas seguidas e começa a ligar o sinal de alerta em relação à série b.

Já o colorado entra em campo às 19h, em Fortaleza, contra o Ceará. Na 7ª posição com 32 pontos, o Internacional precisa vencer e torcer por uma derrota do Bragantino – atualmente na 6ª posição – para entrar na zona de classificação para Libertadores. No entanto, o técnico Diego Aguirre terá uma série de desfalques para o jogo de logo mais. Um deles é o volante Edenílson, convocado pela seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias para Copa do Mundo. O zagueiro Victor Cuesta também será desfalque. O defensor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O capitão Taison, o zagueiro Lucas Ribeiro, o meia Gabriel Bosquilia e o meia-atacante Cuestinha também são baixas. O capitão e o zagueiro Lucas apresentaram sintomas gripais e estão sob observação. Bosquilia e Cuestinha, por sua vez, apresentaram desconfortos musculares. Além deles, completam a lista de desfalques o centroavante Paolo Guerreiro, que defenderá a seleção peruana, e Carlos Palacios, que está com a seleção chilena.