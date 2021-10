Gastronomia no PAT: aprenda a fazer o premiado pão caseiro italiano com salame

O Gastronomia no PAT, foi até o bairro Sepé Tiaraju conhecer as delícias produzidas pela alegretense Doralina Regina Pereira Brandolt. Mais conhecida como Dora!

Eclética na cozinha, produz várias opções em doces, salgados, compotas de doces, pães salgados, doces, bolos, cucas, licores, geleias, lasanhas, pizzas, mocotó, panquecas, docinhos secos, entre outras variedades. Mas para essa edição, um premiado pão italiano com salame. Dora, mostrou os troféus que ganhou ao longo dos anos nas Campereadas, não apenas com esse pão, mas também com pudim de queijo crioulo e outros. Pois bem, esse pão é muito gostoso e fácil de fazer. Muito receptiva, abriu as portas da sua residência para o PAT e com muita alegria repassou o passo a passo do pão italiano com salame, veja o vídeo!

A professora aposentada, fala com brilho no olhar sobre a terapia e amor que a cozinha proporcionam. Ela que há dois anos superou um câncer de mama, dá uma verdadeira lição de vida, ao falar sobre a superação. Sobre a decisão de vender o que produz, ressalta que, ao se aposentar começou a fazer para os familiares, amigos e quando se deu conta, através das postagens no facebook, já tinha uma considerável clientela que realizava diariamente pedidos de pães, cucas e demais delícias.

É sempre bom ter um pão fresquinho, quentinho e à disposição para servir no café da manhã ou no lanche. Bom apetite!