Na Sessão Solene Descentralizada no CTG Vaqueanos da Fronteira, ontem (16), estavam presente grandes personalidades tradicionalistas da cidade dentre eles: Sandra Maria Golo – esposa do homenageado Pedro Golo, Lisboa Prates da Costa – Patrão do CTG Quero Quero do Passo Novo e ao casal Nildo e Vera Neri – do CTG Osvaldo Aranha do Durasnal.



Durante o evento, o vereador Vagner Fan entregou a Moção de Aplausos para o Coordenador da 4ª Região Tradiocionalista – Marco Antônio Souza Saldanha Junior, em homenagem às entidades tradicionalistas, pela promoção da cultura e tradição gaúcha.

Durante sessão solene descentralizada, vereador Fan lança Projeto de criação da Associação Cultural Tradicionalista



Na ocasião o vereador aproveitou para lançar o Projeto da criação da Associação Cultural Tradicionalista, para apoiar as instituições tradidionalistas (CTGs, Grupos Nativistas, DTGs, Piquetes) e eventos culturais. Fan acredita que a união dessas instituições é de suma importância para a sociedade e a retomada da implantação da Cultura Gaúcha nas Escolas. O objetivo da Associação é captar recursos públicos e atrair investimentos privados para manter as instituições tradicionalistas e, com isso, Alegrete se consolidar como a Cidade mais Gaúcha do Rio Grande do Sul.