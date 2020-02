É crítico o estado de conservação da ponte na estrada do Caiboaté

Moradores do interior estão preocupados com a ponte situada na estrada do Caiboaté, a 12 Km da cidade.

A ponte de madeira, segundo eles, há tempos não tem nenhuma manutenção. Com isso, a estrutura se deteriorou, principalmente pelas constantes cheias do Rio Ibirapuitã. A passagem apresenta madeiras danificadas e motoristas se arriscam ao cruzar o local, conforme alguns relatos. “O perigo é constante para quem se aventura passar pela ponte de madeira do Caiboate”- completou um dos condutores.

Ele ainda ressaltou que na última semana o carona de uma caminhonete teve que ajustar as madeiras para roda passar, isso com muito receio. Eles também consideram que a passagem é uma das vias que vai ser importante neste período de safra.

Em contato com o Secretário Jetter Danzer de Souza, ele explicou que já havia feito a avaliação dos estragos na ponte e, que no máximo em 15 dias o trabalho será realizado. “Estávamos concluindo outros trabalhos, assim como, a recuperação da ponte no Cerro da Sepultura” – comentou.