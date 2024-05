Campanha SOS Alegrete está recebendo muitas doações; saiba como dar sua contribuição

Na última quinta-feira (2), a Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo uniram forças para lançar a campanha SOS Alegrete, com apoio do Rotary Alegrete Norte/Centro e a Prefeitura Municipal de Alegrete. Os pontos de arrecadação foram estabelecidos estrategicamente em locais acessíveis: Rodoauto, na Avenida Assis Brasil; Farmácia Botoni, na Zona Leste; Potenza Veículo, na Avenida Doutor Lauro Dorneles; e no Salão Azul da Prefeitura de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas. Para aqueles que encontrarem dificuldades em realizar as entregas, o contato pode ser feito através do número 55 3422-2336.

O objetivo primordial desta iniciativa é mobilizar a solidariedade dos habitantes de Alegrete, visando arrecadar itens essenciais, como roupas, calçados e alimentos, destinados às pessoas desalojadas e desabrigadas que enfrentam dificuldades neste momento de calamidade. Além disso, a campanha também busca angariar cobertores e colchões para as famílias afetadas.

A resposta da comunidade foi impressionante, com mais de 17 cargas de doações entregues na Prefeitura em apenas algumas horas. Jucelino Medeiros, diretor e proprietário do Portal Alegrete Tudo e sócio-proprietário da Rádio Nativa FM, expressou sua gratidão: “Realizamos mais de 17 entregas com as carrocerias das caminhonetes lotadas, sem condições de quantificar, mas fica nossa gratidão a todos que estão apoiando”.

A campanha continua ativa e neste domingo, as doações podem ser realizadas na Farmácia Botoni e também no Salão Vermelho da Prefeitura, no centro da cidade.