Moticiclista embriagado provoca acidente na Cidade Alta

Um motociclista de 35 anos foi preso por embriaguez ao volante após provocar um acidente na Avenida Assis Brasil, na Cidade Alta, em Alegrete. De acordo com informações da Brigada Militar, o homem estava numa moto Biz quando, ao sair do estacionamento, colidiu com uma moto Yamaha, cujo piloto seguia em direção ao Trevo do Arco.

O impacto resultou em danos em ambos os veículos, sendo a moto Biz a mais danificada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a ambulância dos Bombeiros foram acionados e os dois motociclistas envolvidos no acidente foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com lesões e posteriormente à Delegacia de Polícia.

No entanto, durante o procedimento policial, o condutor da Yamaha, que trabalha como frentista, concordou em fazer o teste do etilômetro, o qual resultou em zero de álcool no sangue. Já o piloto da moto Biz, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, apresentando sinais evidentes de embriaguez como hálito etílico e resistência na abordagem policial, recusou-se a realizar o teste.

Diante da recusa e dos indícios de embriaguez, os policiais militares utilizaram prova testemunhal para apresentar a prisão em flagrante do motociclista por embriaguez ao volante, crime passível de fiança no valor de um salário mínimo, conforme o Delegado de Plantão. Caso o valor da fiança não seja pago, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Além da prisão por embriaguez ao volante, o motociclista também foi autuado por dirigir com a CNH vencida e por irregularidades na documentação da moto Biz, assim como, a recusa do teste. O acidente foi por volta das 23h de sábado(4).