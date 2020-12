Compartilhe















É hora de celebrar a vida e brindar o futuro. Mensagem da APAE Alegrete neste Natal.

Ao longo do ano foi possível acompanhar as ações e projetos em andamentos da APAE Alegrete. Esta foi uma iniciativa da atual diretoria a fim de informar a comunidade todos os passos desta instituição que acolhe e zela pelo direitos dos seus alunos, usuários visando proporcionar condições reais de inclusão social.

E para a edição que antecede o Natal, uma mensagem reflexão e agradecimento a todos que, de alguma forma contribuem para o desenvolvimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegrete.

Mensagem APAE

“Não é quanto damos, mas o quanto nos dedicamos a dar”. Madre Tereza.

Esta frase dá um sentido perfeito, do que é o movimento apaeano. As nossas instituições APAES, através dos seus dirigentes, parceiros, colaboradores e voluntários somando-se aos profissionais, professores, técnicos e equipe de apoio, dedica-se à DAR e OFERECER o melhor para nossos ALUNOS, USUÁRIOS e FAMILIARES.

Este NATAL será diferente não porque deixaremos de reunir pessoas, confraternizar nas ruas, casas, restaurantes, etc e sim será DIFERENTE porque fará nascer e renascer muitas esperanças, a valorização a vida, a gratidão para quem quer o melhor para nós e a família mais do que nunca. Onde nos momentos difíceis é ela que nos abriga.

É hora de celebrar a vida e brindar ao futuro! É preciso sempre acreditar que o amanhã vai ser melhor que o dia de ontem.

Mas também é preciso valorizar cada instante da vida que passou e fazer do presente o nosso maior bem.

Afinal, é no presente que podemos mudar aquilo que não gostamos nas nossas vidas. Passado já ficou para trás e o futuro ainda nem começou.

Apostem tudo no presente, pois é preciso ser feliz todos os dias. Vivam cada dia de modo especial, vislumbrando sempre uma vida cada dia mais completa e feliz.

Desejamos aos nossos parceiros de jornada, que tenham um Natal especial e que o Ano Novo seja vivido plenamente todos os dias!

Dêem o seu melhor para o mundo, e do mundo receberão o melhor.

Que a resiliência, compaixão e colaboração continuem presentes na vida de todos.

Boas Festas e que o próximo ano seja uma fase melhor, de colher frutos positivos nas nossas vidas.

Um ótimo e um Feliz Ano Novo a todos!

Marcos Valdemar Ruffo Goulart

Presidente da APAE Alegrete

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo:

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.