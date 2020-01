Efipan inicia com linda cerimônia de abertura e vitória do Grêmio sobre o Paraná

Na última sexta-feira, Alegrete deu início a mais uma edição do Efipan (Encontro de Futebol Infantil Pan Americano). A 40° edição contará com 12 equipes que serão dividas em 2 grupos de seis, sendo que os integrantes do Grupo A enfrentam os do grupo B. Avançam para a próxima etapa os oito melhores times da classificação geral.

A cerimônia de abertura contou com a participação de figuras importantes do cenário político, como o prefeito Marcio Amaral, o Deputado Federal Afonso Motta, o vereador Celeni Viana (representando a Câmara dos Vereadores), além de outras autoridades. O General Décio dos Santos Brasil – Secretário Especial do Esporte do governo federal – também se fez presente no evento.

Antes da bola rolar para Grêmio e Paraná, a platéia acompanhou o Hino Nacional Brasileiro apresentado pelos instrumentistas da banda musical do 10° Batalhão Logístico e assistiu à dança da Invernada Mirim do CTG Farroupilha que foi finalista do Desafio Farroupilha, reality de danças tradicionais gaúchas da RBS TV.

A Vila Olímpica – espaço que prevê alojamento para 12 delegações, academia, campo de futebol com atletismo, além de outros espaços – também foi assunto na cerimônia de abertura e o seu lançamento acontecerá neste sábado.

Com a bola rolando entre Grêmio e Paraná os torcedores presentes no Farroupilha presenciaram domínio tricolor desde o primeiro minuto de partida. Com um maior volume de jogo, as chances começaram a aparecer para a equipe gaúcha, até que o lateral esquerdo Pedro Hian acertou um golaço de fora da área.

O primeiro tempo terminou 1×0 e, apesar da vantagem no placar, o segundo gol não demorou muito para acontecer. Na segunda etapa, o técnico Allan Barcellos mexeu na equipe e colocou o menino Gustavão que fez um belo gol de bicicleta, decretando vitória tricolor. O placar poderia ter sido maior, mas 3 gols da equipe de Porto Alegre foram anulados pela arbitragem. Assim, o lado azul de Alegrete terminou a sexta-feira feliz com a vitória da equipe que enfrenta o Palmeiras no próximo domingo. Já o colorado entra em campo neste sábado contra o Azuris do Paraná, tentando sua primeira vitória na competição.

Na 1ª fase, os jogos serão chave contra chave. Ao fim destas partidas haverá um dia de folga para iniciar a fase de quartas de final. Confira os jogos do final de semana:

Dia 18 – Sábado

18:00 – Nacional X Palmeiras

19:20 – Alianza Lima X Atlhetico Paranaense

20:40 – Flamengo X Coritiba

22:00 – Internacional X Azuriz

Dia 19 – Domingo

19:00 – Juventude X Defensor

20:20 – Atlhetico X Nacional

21:40 – Palmeiras X Grêmio

João Baptista Favero Marques