Eleito novo conselho gestor do Cerest Oeste

No último dia 10 de março foi realizada a eleição do Conselho Gestor do Cerest Oeste.

Por ser um órgão regional, que é responsável pela saúde do trabalhador em 11 municípios da Fronteira Oeste, o Cerest é fiscalizado e gestionado por este conselho, formado por 12 membros, sendo 6 usuários do SUS, 3 trabalhadores e 3 gestores.

da área da .

A chapa vencedora possui a seguinte composição:

Presidente: José Luis Andrade (Alegrete)

Vice-presidente: So-Hung. (Barra do Quaraí)

Primeira Secretária: Aura (Alegrete)

Segundo Secretário: Rene Picolli (Uruguaiana)

Compõe ainda o conselho gestor do CEREST eleito:

Bianca Casarotto – Secretaria de Saúde

Analia Rodrigues – coordenadora do Cerest oeste

Jesus Dornelles – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Nilo Romero- Sindicato dos Trabalhadores da Industria da Alimentação

Paula Quiliao – Fisioterapeuta

Gilmara – trabalhadora da saúde

Frizzo – predidente do Sindicato dos Transportadores de carga de Uruguaiana

Heili Temp – Delegada Regional de Saúde.