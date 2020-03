Trabalhador encontra moto furtada às margens do Ibirapuitã

Na última semana, o proprietário de uma das motos furtadas no dia 6 de março, localizou o veículo. Depois de várias denúncias e auxílio de conhecidos e amigos, o trabalhador encontrou a moto Honda às margens do Rio Ibirapuitã, fundos do bairro Canudos.

O homem disse aos policiais, que a moto estava abandonada e muito danificada. Faltam espelhos, retrovisores, bateria, piscas, entre outras peças. O veículo não tem condições de uso, segundo BO.

Na madrugada em que esta moto foi furtada, uma outra também foi roubada no bairro Vila Nova. A Honda, do telefrentista foi localizada no início da semana passada pela PRF, na BR 290, também, abandonada.

O furto, da Honda localizada pelo trabalhador que às margens do Rio, foi na rua General Sampaio, perto da Santa Casa. O proprietário da moto Honda, placa INN 0316, deixou o veículo estacionado por volta das 19h30min, de quinta-feira. Na manhã de sexta, ao sair para trabalhar por volta das 7h, percebeu que a moto tinha sido furtada.

No dia, ele fez um apelo: “eu só quero minha moto, preciso dela pra trabalhar. Minha mãe está com câncer no hospital. É o meio de transporte para meu sustento e da minha família, muito mais agora que preciso cuidar da minha mãe” – descreveu.