Governo prorroga Mais Médicos e abre sete vagas para Alegrete

A Secretaria de Saúde recebeu a confirmação da prorrogação do Programa Mais Médicos pelo Ministério da Saúde.

Bianca Casarotto, secretária da saúde, diz que para Alegrete existem sete vagas para contratar médicos pelo Programa. Primeiro serão para os profissionais formados no Brasil ou Exterior com CRM ativo.

Mas, antes disso, estamos com processo em andamento para contratar médicos para 40h de trabalho na rede pública, porque até o Programa ser efetivado temos que ter profissionais. Embora estejamos com dificuldades de conseguir para 40h, vamos atrás de médicos que atuem 20h, porque os que venceram o contrato e que atuavam aqui, já deixaram Alegrete.

Essa noticia, mesmo que as Secretarias de Saúde tenham que esperar todo os trâmites do contrato, é um alento aos municípios que enfrentam problemas com falta de médicos, considerou a Secretária.

Vera Soares Pedroso