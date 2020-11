Eleitor vota, abandona a moto estacionada, e sai pela porta dos fundos do educandário

Dos fatos inusitados nas eleições 2020 em Alegrete, um deles foi em frente ao educandário CIEP.

Durante o patrulhamento ostensivo realizado pela Brigada Militar que também integrou outros órgãos como Polícia civil, Guarda Municipal e Polícia Federal, além do Juíz eleitoral e a Promotora Eleitoral, um homem foi identificado chegando no local. Ele estacionou a moto em frente à escola e dirigiu-se à seção. Passado um período considerável em que ele não retornou, observou-se que o mesmo não encontrava-se mais nas imediações ou interior do educandário. Ele exerceu seu direito como cidadão, porém, fez um outro caminho para sair da escola abandonando a moto e o capacete. Como já era conhecido das guarnições, foi realizada consulta da moto Honda que ficou estacionada na calçada. Com licenciamento atrasado o veículo foi recolhido ao depósito do Detran.

Durante a confecção do recolhimento da moto, um outro indivíduo, também, conhecido das guarnições foi abordado em um Kadett. Sem Carteira Nacional de Habilitação, o homem foi autuado e teve que acionar um condutor habilitado.