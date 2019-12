Eliseo’s vence na Sub-17 e conquista o hexa dos Jogos da Solidariedade

Os Jogos da Solidariedade tem um hexacampeão. A Escolinha do Eliseo’s Futsal faturou o caneco da geral dos Jogos. Campeão em 2019, o Eliseo’s Futsal somou 121 pontos.

Campeão Geral em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora 2019, o Eliseo’s levou o título na Torcida Solidária, com 1068 pontos (1068 quilos de alimentos no ingresso solidário), bateu o recorde das edições anteriores.

O Ginásio Oswaldo Aranha foi o palco do encerramento da 14° edição dos Jogos da Solidariedade. Restavam duas categorias e assim foi consolidado o evento que mais uma vez comprovou o sucesso na região da Fronteira Oeste.

Na final Sub-11, o Paineira de Cacequi levou a melhor sobre o Nova Geração de Uruguaiana, 9 a 1 para os caciquienses. O terceiro lugar nesta categoria teve o Alegretense.

Goleador: Bernardo Fantinel Flores – Paineira (Cacequi) – 17 gols; – Defesa Menos Vazada: Paineira (Cacequi) – 5 gols sofridos (*goleiro João Gabriel).

Na final Sub-17, deu Alegrete campeão. o Eliseo’s Futsal fez 2 a 1 no Nova Geração de Uruguaiana e conquistou o penta-campeonato na na categoria com defesa menos vazada e goleador. O Terceiro colocado foi o Roma de Manoel Viana.

Mauricio Bandeira Pereira e João Víctor Pereira Pinto – Eliseos Futsal e Roma Manoel Viana – 06 gols cada;

– Defesa Menos Vazada: Eliseos Futsal (Alegrete) – 6 gols sofridos (*goleiro Cleber).

A AJS comemora o sucesso do certame com uma equipe de trabalho que se dedicou em fazer o maior campeonato solidário com 143 partidas e alcançou a meta num recorde de 3.112 quilos de alimentos arrecadados.

Júlio Cesar Santos Fotos: AJS (divulgação)