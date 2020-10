Em coletiva, Santa Casa revela preocupação e pede prevenção à comunidade

Uma coletiva para imprensa no final da manhã desta quarta-feira (28), na Santa Casa de Caridade revelou a real situação da Covid-19 em Alegrete.

A Doutora Marilene Campagnollo, Diretora Técnica do Hospital falou da estrutura para atendimentos dos pacientes e revelou a média diária de contaminação.

Atualmente a média é de 4,5 e cerca de 16,4 infectados por semana desde o início da pandemia em Alegrete. O gráfico com a elevação de casos nos últimos meses está acentuado. A profissional médica alertou que este pico está maior que o anterior. Situação que foi revelada no último final de semana através de um vídeo postado em rede social.

A coletiva esclareceu quanto à lotação de leitos em UTI adulta, Ala Covid e Hospital de Campanha. Baseado no último boletim, emitido pelo hospital às 16h, de terça-feira, a Santa Casa que possui 8 leitos não Covid, estava com seis pacientes internados. Já nos 10 leitos para Covid, sete deles estavam ocupados, com seis pacientes confirmados e um aguardando resultado de exame.

Na Unidade de Tratamento Intensivo estão 5 pacientes de Alegrete, 1 de Quaraí e o outro é da cidade de Uruguaiana.

No hospital de campanha, das 30 vagas, oito delas estavam ocupadas com 2 pacientes confirmados e seis aguardam resultado. O Diretor Administrativo, Roberto Segabinazzi, salientou o esforço das equipes médicas no atendimento que em muitas situações difere dos números apresentados pelo Estado.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde é responsável por enviar os dados relacionados aos leitos para o Governo do Estado. São duas ligações diárias obrigatórias que são feitas no início da tarde e no início da noite, coletando os dados e enviados para a Secretaria de Saúde do RS.

No entanto a Dra. Marilene foi esclarecedora quanto ao número de leitos e a dinâmica das equipes médicas se revezando no atendimento dos pacientes. Em um momento da coletiva, ela afirmou que faltam profissionais e os que estão na linha de frente já apresentam cansaço físico, tal o desgaste imposto pela pandemia.

O alerta dado à população foi necessário diante do cenário que a disseminação do vírus tomou no município, garantiu a profissional que integra o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Durante a coletiva foi evidenciado que as aglomerações, circulação de pessoas e o não uso de máscaras foram fatores determinantes para o aumento de casos. Também pessoas em quarentena podem ter alastrado o vírus, uma vez que há queixas de que muitos não cumpriram o isolamento domiciliar.

Com gastos que alcançam R$ 400 mil para o tratamento da Covid, a Santa Casa já teve 27 casos da doença entre profissionais médicos e colaboradores.

Segabinazzi ponderou a cerca da saúde da população. O diretor ratificou o empenho do trabalho para pacientes acometidos pelo vírus. Pediu mais responsabilidade de todos quanto à prevenção ao novo coronavírus.

Do Conselho Municipal de Saúde, veio uma crítica de que a política é mais importante que a Covid. Para o conselho, os empresários estão mandando na cidade, destacou uma das representantes da entidade na coletiva.

A Secretaria de Saúde do Município, Araceli Fontoura, avaliou o momento e destacou o trabalho da Secretaria diante do alarmante número de casos. Além das atividades de monitoramento, a Secretária disse que esta oferendo apoio para pacientes curados. Apoio psicológico e até atividades de fisioterapia.

O diretor Roberto Segabinazzi encerrou a reunião afirmando que o momento é de prevenção e pediu o entendimento de todos quanto à grave situação que o Município atravessa.

